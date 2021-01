Boeing : le DG annonce deux nominations à ses salariés

Dans une lettre ouverte adressée à ses salariés et publiée sur le site de l'entreprise, Dave Calhoun, directeur général de Boeing, annonce la nomination, avec effet immédiat, de Mike Delaney au poste de responsable de la sécurité aérospatiale de Boeing.



Cette fonction englobe 'la sécurité des produits et services (P&SS), l'initiative de voyage confiant, l'analyse de la sécurité aérospatiale et le système de sécurité de l'aviation mondiale', indique le directeur, qui précise que Mike Delaney va également intégrer le Conseil exécutif de Boeing.



Par ailleurs, Mike Flemming, responsable de la remise en service des nouveaux 737 et du soutien à la clientèle commerciale, assumera une nouvelle mission en tant que 'responsable du programme de produits dérivés commerciaux pour les avions commerciaux', poursuit Dave Calhoun.



Il devra notamment s'assurer 'que nous répondons aux nouvelles normes réglementaires et adoptons les meilleures pratiques de l'industrie', précise le responsable.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.