Boeing : le F/A-18 compatible avec les porte-avions indiens

Boeing et la marine américaine annoncent avoir prouvé que le F/A-18 Super Hornet pouvait fonctionner à partir d'une rampe de 'saut à ski', démontrant l'adéquation de l'avion aux porte-avions indiens, à la suite de démonstrations réalisées au sein de la base aérienne navale de Patuxent River, dans le Maryland (Etats-Unis).



'Le F / A-18 Block III Super Hornet fournira non seulement une capacité de combat de guerre supérieure à la marine indienne, mais créera également des opportunités de coopération dans l'aviation navale entre les États-Unis et l'Inde', a déclaré Ankur Kanaglekar, responsable des ventes de chasseurs en Inde pour Boeing.



La marine indienne évalue actuellement ses options de chasseurs. Si le Super Hornet était sélectionné, il bénéficierait de milliards de dollars investis dans les nouvelles technologies par la marine américaine et d'autres, assure Boeing.



