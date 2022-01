Boeing : les pertes se sont réduites au 4ème trimestre

Boeing a annoncé mercredi avoir réduit ses pertes au quatrième trimestre, à la faveur d'une stabilisation de son chiffre d'affaires et d'une réduction des charges passées sur le 787.



Le géant américain de l'aéronautique et de la défense accuse une perte nette de près de 4,2 milliards de dollars sur les trois derniers mois de l'exercice 2021, contre un déficit de 8,4 milliards de dollars un an plus tôt.



A 14,8 milliards de dollars, son chiffre d'affaires s'est replié de 3%, bien que le groupe ait livré 99 appareils commerciaux sur le trimestre, contre 59 sur la même période de l'exercice précédent.



Sur l'ensemble de l'exercice 2021, ses livraisons d'avions civils ont progressé à 340 unités, à comparer avec seulement 157 appareils en 2020.



Sa perte nette annuelle atteint 4,3 milliards de dollars, contre un manque à gagner de plus de 11,9 milliards de dollars à l'issue de l'exercice 2020.



