Boeing : lève le voile sur ses commandes du 3e trimestre

13/10/2020 | 17:34

Boeing a présenté aujourd'hui son carnet de commande du 3e trimestre, aussi bien concernant les opérations commerciales que les contrats de défense.



Lors de ces trois mois, Boeing a ainsi vendu 28 appareils commerciaux (dont près de la moitié, 13, sont des Boeing 787), ce qui porte à 98 le nombre d'appareils commerciaux vendus depuis le début de l'année par l'avionneur.



Les contrats de défenses ont aussi été nombreux ce trimestre : Boeing a ainsi vendu 19 hélicoptères de combat Apache (7 neufs et 12 modèles reconditionnés), 6 hélicoptères de transports Chinook (4 neufs et 2 reconditionnés), 5 avions de combat F/A-18, 4 avions ravitailleurs KC-46 et 3 avions patrouilleurs P-8.





