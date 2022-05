Boeing : livraison d'ailes pour l'A-10 à l'US Air Force

Boeing en partenariat avec Korean Aerospace Industries et d'autres fournisseurs, a livré le premier nouvel ensemble d'ailes pour la flotte A-10 Thunderbolt II à l'US Air Force.



L'ensemble d'ailes est arrivé à la base aérienne de Hill à Ogden, dans l'Utah, où l'armée de l'air a commencé l'intégration de l'avion.



'Boeing travaille avec diligence pour fournir de nouvelles ailes indispensables à la flotte A-10', a déclaré le lieutenant-colonel Jaclyn Melton, responsable du matériel pour les programmes A-10 au bureau du programme du système A-10 à la base aérienne de Hill.



Boeing a remporté le contrat en août 2019 et travaille actuellement à fournir à l'armée de l'air 50 ensembles d'ailes.



Les ailes améliorées sont plus durables, efficaces et plus faciles à entretenir, prolongeant la durée de vie de l'A-10 à 10 000 heures.

'En partenariat avec l'Air Force et notre base d'approvisionnement, nous avons commencé la production à plein régime et soutenons activement le calendrier d'installation du client.' a déclaré Dan Gillian, vice-président des services gouvernementaux américains pour Boeing Global Services.



