Boeing livre 51 avions au mois de juin, son plus haut total depuis 2019

Boeing a livré 51 avions en juin pour porter son total au premier semestre à 216 jets, en hausse de 38% par rapport à la même période de l'année dernière, selon les données de l'entreprise mardi.

Les livraisons de juin ont dépassé le seuil des 50 pour la première fois depuis mars 2019 et comprenaient 43 Boeing 737 MAX, qui se remet d'une crise de sécurité de près de deux ans.

Des sources du secteur ont déclaré que la production mensuelle de MAX avait touché un objectif de 31 avions, mais qu'elle devait encore être "stabilisée" à ce niveau, l'aéronautique étant confrontée à des accrocs mondiaux dans la chaîne d'approvisionnement. Parmi les livraisons de juin, on compte six cargos commerciaux à large fuselage mais, pour le douzième mois consécutif, aucun 787 Dreamliners. Les livraisons de cet avion long-courrier sont interrompues depuis un an pour permettre à Boeing et aux autorités de réglementation de résoudre les problèmes de production.

En ce qui concerne les nouvelles affaires, Boeing a remporté 50 commandes d'avions en juin, incluant 49 MAX, dont 48 ont été vendus à des clients dont les noms n'ont pas été immédiatement divulgués. Le seul acheteur public était American Airlines.

Boeing a subi des annulations pour 35 avions en juin, principalement liées à des restructurations de compagnies aériennes, dont 29 jets initialement prévus pour Norwegian Air. Mais la société a également bénéficié en juin de dizaines de jets sortis des limbes et replacés sur une liste de commandes qui devraient être honorées, Boeing ayant annulé certains ajustements comptables.

Au total, au cours du premier semestre, Boeing a enregistré 286 commandes brutes et a procédé à 100 annulations, laissant un total net de 186 commandes après annulations et conversions.

L'européen Airbus a affiché vendredi 259 commandes nettes après annulations au premier semestre, en forte hausse par rapport à l'année précédente. Les livraisons sont restées stables à 297 avions.

Après avoir récupéré un total de 19 jets sur six mois dans une catégorie comptable destinée à filtrer les commandes qui ne seront probablement pas honorées, Boeing a terminé le premier semestre avec un total ajusté de 205 commandes nettes, en adoptant une vision plus optimiste de certains contrats. Après ces ajustements comptables réguliers, le carnet de commandes non livrées de Boeing s'élevait à 4 239 unités à la fin du mois de juin.