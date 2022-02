Boeing : livre son 1er Chinook reconditionné à l'Espagne

Boeing annonce avoir livré à l'armée espagnole son premier CH-47 Chinook reconditionné, le premier d'une série de 17 hélicoptères. Cette opération va permettre à Madrid de moderniser sa flotte de Chinook, passant ainsi de la version CH-47 'D' à la version CH-47 'F'.



'Nous sommes ravis de célébrer cette étape majeure avec l'armée espagnole',a déclaré Heather McBryan, directrice du développement commercial pour les programmes Boeing Cargo Helicopters et Future Vertical Lift. 'Le Chinook continue de dépasser les attentes de nos clients et la version F fournira à l'Espagne un appareil performant et fiable'.



Boeing précise que d'autres clients européens ont aussi été séduits pas le Chinook: les Pays-Bas ont récemment retiré leur dernier CH-47'D' au profit du modèle 'F', tandis que le Royaume-Uni a acheté des CH-47 supplémentaires afin de moderniser sa flotte.





