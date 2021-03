Boeing : 1er vol d'essai du Loyal Wingman sans équipage

Boeing et la Royal Australian Air Force (RAAF) ont terminé avec succès le premier vol d'essai du Loyal Wingman sans équipage.



Le vol du premier avion militaire conçu et fabriqué en Australie depuis plus de 50 ans s'est déroulé sous la supervision d'un pilote d'essai de Boeing surveillant l'avion depuis un poste de contrôle au sol du Woomera Range Complex.



' Le projet Loyal Wingman est un pionnier pour l'intégration de systèmes autonomes et d'intelligence artificielle pour créer des équipes homme-machine intelligentes ' a déclaré le vice-maréchal de l'Air Cath Roberts de la RAAF.



Ce premier avion Loyal Wingman sert de base au système Boeing Airpower Teaming en cours de développement pour divers clients mondiaux de la défense.



