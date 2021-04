Boeing : Silk Way commande cinq avions 777 cargo

Boeing a annoncé mercredi une commande de cinq avions cargo 777 de la part du transporteur Silk Way West Airlines, une commande estimée à 1,5 milliard de dollars selon les prix catalogue.



L'avionneur américain, qui publiera ses comptes de premier trimestre à la mi-journée, précise qu'il s'agit du premier contrat remporté pour cet appareil dans la région de la mer Caspienne et de l'Asie Centrale.



La compagnie Silk Way West Airlines, fondée en 2012 en Azerbaïdjan, dessert plus de 40 pays et s'est spécialisée dans la fourniture de services de transport dits 'personnalisés'.



Ces nouveaux appareils sont destinés à l'aider à faire face à l'augmentation de la demande de cargo prévue dans les années qui viennent.



