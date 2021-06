© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AIRBUS SE 0.22% 107.28 19.29% THE BOEING COMPANY -3.39% 239.96 16.03%

C’est désormais officiel. United Airlines a passé une méga-commande d’avions auprès de Boeing et Airbus afin de renouveler sa flotte et répondre à la reprise du transport aérien. Il s’agit de 200 Boeing 737 MAX (150 MAX 10 et 50 MAX 7) et 70 Airbus A321neo, qui viendront renforcer la flotte de la compagnie aérienne américaine d’ici 2026. Au total, ce mega-deal avoisine les 30 milliards de dollars au prix catalogue.