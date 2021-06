© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AIRBUS SE -0.63% 109.68 22.88% THE BOEING COMPANY -0.87% 248.38 16.03%

United Airlines serait sur le point de boucler une commande géante de plus de 200 avions auprès de Boeing et Airbus. C’est ce qu’a révélé Bloomberg samedi sur la base de sources proches du dossier. Le média évoque une commande de plus de 150 Boeing 737 MAX et plus de 50 Airbus A321neo. Pour sa part, Reuters a rapporté lundi que la commande pourrait concerner jusqu’à 200 avions Boeing et 70 Airbus A321neo. L’agence de presse souligne que la commande pourrait atteindre les 30 milliards de dollars.