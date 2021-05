Boeing : commande de SMBC Aviation Capital pour 14 avions

Boeing annonce une commande de la part de la société de location d'avions SMBC Aviation Capital portant sur 14 avions 737-8 supplémentaires, commande qui élargira ainsi son portefeuille de 737 MAX à 121 appareils.



'Cette nouvelle commande intervient alors que les compagnies aériennes se préparent à un retour robuste au transport aérien et modernisent leurs flottes de fuselage étroit pour réduire la consommation de carburant et les émissions de carbone', explique l'avionneur.



La commande de SMBC Aviation Capital fait suite aux commandes et engagements récents d'Alaska Airlines, Southwest Airlines et United Airlines. Le nombre total de commandes brutes et d'engagements pour le 737 MAX dépasse désormais 250 avions.



