Boeing : contrat de 1,6 Md$ avec l'US Navy

L'US Navy a attribué à Boeing un contrat de production de 1,6 milliard de dollars afin de construire 11 avions P-A Poseidon, annonce l'avionneur.



Neuf de ces appareils sont destinés à la flotte de l'US Navy tandis que deux rejoindront la Royal Australian Air Force (RAAF), partenaire depuis 2009 du programme conjoint P-81.



Avec ce nouveau contrat, l'US Navy disposera de 128 appareils, 14 pour la RAAF.



Le P-8A est un appareil anti-sous-marin et anti-bâtiments de surface à longue portée, notamment utilisé pour la collecte de renseignements, la reconnaissance/surveillance, la recherche et le sauvetage.





