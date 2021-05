Boeing : contrat de formation de 348 M$ avec la RAF

La société Boeing annonce aujourd'hui qu'elle continuera à former les équipages et les ingénieurs de la Royal Air Force (RAF) sur le C-17, au sein du C-17 International Training Center (ITC) à Farnborough (Grande-Bretagne), dans le cadre d'un nouveau contrat de service de formation synthétique (STS) valable jusqu'à 2040.



'Garantir que nous avons des forces armées modernes capables de faire face aux menaces futures commence par l'accès à une formation de classe mondiale pour l'ensemble de notre personnel', analyse le ministre de la Défense Jeremy Quin.



'Cet investissement de 247 millions de livres (348 millions de dollars) permettra à donc nos équipages d'exploiter cet appareil à son maximumet de maintenir un niveau de défense élevé', a-t-il ajouté en substance.



Pour sa part, Anna Keeling, directrice générale de Boeing Defence UK, a indiqué que sa société était 'fière' d'apporter un soutien sur le long terme à la flotte de huit C-17 de l'Armée de l'air britannique.



