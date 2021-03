Boeing : finalise la vente de 737 MAX à Alaska Airlines

Boeing annonce la signature d'un accord avec la compagnie Alaska Airlines portant sur la vente de 23 appareils 737-9 ainsi qu'une quinzaine d'appareils en options.



Avec ce nouvel accord, le carnet de commandes des 737 MAX de Boeing s'établit à 120 appareils, options et engagements de location inclus.



L'accord entre Boeing et Alaska Airlines avait déjà été annoncé en décembre 2020, sous la forme d'un engagement.



Alaska Airlines a finalement reçu son premier 737-9 en janvier et a commencé son service payant le 1er mars. Son deuxième 737-9 est entré en service le 18 mars, et deux 737-9 supplémentaires devraient entrer en service la semaine prochaine, annonce Boeing.





