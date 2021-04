Boeing : livre le lanceur d'Artemis 1 à la NASA

Boeing annonce débuter la livraison de l'étage central du lanceur SLS (Space Launch System) à la NASA, en préparation du lancement de la mission Artemis I, la première mission lunaire en près de 50 ans.



Ayant passé les tests avec succès, le matériel de vol va désormais rejoindre le Kennedy Space Center, en Floride, pour être intégré au vaisseau spatial de l'équipage Orion.



Les missions Artemis 1 et Artemis II illustrent le retour des ambitions lunaires américaines et vont lancer une nouvelle ère d'exploration de l'espace par l'Homme.



Boeing travaille également sur des capacités évolutives pour le système de fusée, comme l'Exploration Upper Stage (EUS), qui entre en production au sein de la station d'assemblage Michoud de la NASA (Nouvelle-Orléans).



Le SLS plus puissant avec EUS sera capable de soulever trois fois plus de masse dans l'espace lointain que n'importe quelle autre fusée, assure Boeing.



