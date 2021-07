Boeing : nouveau directeur financier fin août

Boeing a fait part mercredi soir de la nomination de Brian West, actuellement directeur financier de Refinitiv depuis 2018, au poste de vice-président exécutif et directeur financier (CFO) du constructeur aéronautique, à compter du 27 août prochain.



Dans ce rôle, il dirigera tous les aspects de la stratégie financière, des performances, des rapports et de la planification commerciale à long terme de Boeing, ainsi que des relations avec les investisseurs, de la trésorerie, du contrôle et des opérations d'audit.



Bryan West supervisera également les efforts de transformation commerciale de Boeing et assumera la responsabilité exécutive de la branche de financement mondiale du groupe, Boeing Capital Corporation. Il siégera au conseil exécutif de la société.



