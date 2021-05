Boeing : opération humanitaire en Ouzbékistan

Boeing et Uzbekistan Airways annoncent avoir récemment livré des secours humanitaires à la région de la mer d'Aral, en Ouzbékistan, à bord du tout nouveau 787-8 Dreamliner de la compagnie aérienne.



L'expédition de lits d'hôpitaux, de matelas et de fauteuils roulants aidera le personnel médical et les installations à soigner la population locale. Il s'agit du troisième partenariat de vol de livraison humanitaire entre Boeing et la compagnie aérienne.



En plus de ce vol, Boeing fait part d'un don de 100.000 dollars pour soutenir Project CURE dans sa mission de fournir des fournitures médicales aux hôpitaux et installations médicales de la région de la mer d'Aral.



