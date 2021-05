Boeing : partenariat humanitaire avec Uzbekistan Airways

Boeing annonce avoir livré des secours humanitaires en Ouzbékistan à bord du tout nouveau 787-8 Dreamliner d'Uzbekistan Airways, signant ainsi le 3e partenariat de vol dans le cadre de livraisons humanitaires entre Boeing et la compagnie.



Ce vol a permis d'envoyer des lits d'hôpital, des matelas et des fauteuils roulants afin d'aider personnel médical et les établissements ouzbèkes.



'Les personnes vivant dans la région de la mer d'Aral dans le monde sont confrontées à des incidences élevées de maladies et à certains des taux de mortalité infantile les plus élevés au monde', note Boeing qui souligne que ces problématiques sont exacerbées par la pandémie actuelle.



Les livraisons effectuées s'inscrivent dans le cadre du projet C.U.R.E., qui permet de distribuer des équipements médicaux vitaux aux hôpitaux et cliniques du monde sous-financés dans plus de 135 pays.



Outre ce partenariat avec Uzbekistan Airways, Boeing a également annoncé un don de 100 000 $ en soutien au projet C.U.R.E.



