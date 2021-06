Boeing : protocoles d'accords avec ESG et Lufthansa Technik

Boeing a annoncé aujourd'hui avoir signé des protocoles d'accords avec ESG Elektroniksystem-und Logistik-GmbH (une société allemande de services professionnels dans le secteur aéronautique) et Lufthansa Technik (société allemande de services de maintenance, réparation et révision pour moteurs et composants) dans le but d'explorer de potentiels domaines de collaboration autour de la formation, de la maintenance ou de l'intégration des systèmes, notamment.



Les domaines de la simulation, de la cyber-sécurité, de la certification, de la conformité environnementale, des systèmes de communication ou encore de maintenance prédictive ont aussi été identifiés par les trois partenaires et devraient être explorés plus en détail à l'avenir.



Boeing précise que les protocoles d'accords signés pourraient conduire à des accords définitifs si l'Allemagne choisissait le P-8A Poseidon comme prochain avion de surveillance maritime.





