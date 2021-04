Boeing et Dubai Aerospace Enterprise (DAE) ont annoncé une commande de 15 737-8 biréacteurs.



Cette nouvelle commande est le premier achat direct de 737 MAX de DAE auprès de Boeing.



Firoz Tarapore , DG de DAE, a déclaré: ' Avec cette commande, nous possédons et gérons 162 avions Boeing. Nous sommes confiants dans le succès de ces avions car les voyages aériens intérieurs et régionaux voient de forts signes de reprise. '



