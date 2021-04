Boeing : vers la livraison d'un premier P-8 à la Norvège

Un premier fuselage de P-8 Poseidon a été livré par Spirit AeroSystems aux installations de Boeing à Renton (Washington), a annoncé aujourd'hui l'avionneur américain.



Cette livraison constitue 'une étape importante' dans la production des cinq appareils P-8A qui sont destinés à la Royal Norwegian Air Force, ajoute Boeing.



Dérivé de l'avion commercial Boeing 737 Next-Generation, le P-8 est d'abord assemblé sur la ligne de production 737 de Boeing Commercial Airplanes, avant d'être confié à la division 'Defense, Space & Security Défense' pour l'installation de systèmes militaires, les tests et la livraison aux clients militaires.



La livraison du premier P-8 à la Norvège est prévue plus tard cette année. A terme, cinq P-8 remplaceront la flotte norvégienne actuelle de six P-3 Orions et de trois DA-20 Jet Falcons, notamment pour les patrouilles maritimes et la lutte anti sous-marins.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.