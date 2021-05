Boeing : versement d'un don pour des communautés défavorisées

Boeing annonce le versement d'un don de 1,1 million de dollars à des organisations de soutien pour des communauté aux États-Unis d'Amérique et des îles du Pacifique d'Asie.



Ce versement a été réalisé auprès des organisations qui luttent contre la haine anti-asiatique et promeuvent la justice, pour faire progresser la reconnaissance de l'histoire et de la culture de l'AAPI et financer des projets de service communautaire à travers les États-Unis.



' Ces investissements s'appuient sur l'engagement de longue date de Boeing à soutenir les personnes vivant dans les communautés défavorisées et marginalisées et reconnaissent les problèmes difficiles auxquels est actuellement confrontée la communauté des États-Unis d'Amérique et des îles du Pacifique ', a déclaré Tim Keating, vice-président exécutif des opérations gouvernementales de Boeing.



