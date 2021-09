Boeing : nouveau président de la région META

Boeing annonce la nomination de Kuljit Ghata-Aura au poste de président de Boeing Moyen-Orient, Turquie et Afrique (META).



Kuljit Ghata-Aura a précédemment occupé des postes de direction pour Boeing à Dubaï et à Londres couvrant l'Europe, la Russie, Israël, l'Inde, le Moyen-Orient, la Turquie et l'Afrique.



Il sera chargé de diriger toutes les activités à l'échelle de l'entreprise et de développer et mettre en oeuvre des stratégies pour une région qui abrite certains des plus grands clients commerciaux, de défense et de services de Boeing.



