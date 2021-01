Boeing : pertes largement creusées au 4e trimestre

Boeing publie au titre du quatrième trimestre 2020 une perte ajustée de 15,25 dollars par action, à comparer à 2,33 dollars par action un an auparavant, 'impactée par la Covid-19, le clouage au sol du 737 MAX et les programmes de gros-porteurs commerciaux'.



Le constructeur aéronautique a essuyé une perte opérationnelle ajustée de près de 8,4 milliards de dollars, pour des revenus en contraction de 15% à 15,3 milliards, reflétant notamment une réduction d'un quart des livraisons d'avions commerciaux.



Sur l'ensemble de 2020, Boeing affiche ainsi une perte ajustée de 23,25 dollars par action et une perte opérationnelle ajustée de plus de 14,1 milliards, pour des revenus en retrait de 24% à 58,2 milliards et un carnet de commandes en fin d'année à 363 milliards.



