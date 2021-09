Boeing : prévisions de marché relevées malgré la crise

Malgré les effets dévastateurs de la crise du coronavirus sur le transporteur aérien, Boeing a annoncé ce mardi une révision à la hausse de ses prévisions de marché à 10 ans.



Le géant aéronautique américain dit désormais anticiper 9.000 milliards de dollars d'opportunités de marché totales dans les segments de l'aviation civile, du militaire et des services, contre une estimation précédente de 8.500 milliards de dollars.



Dans le détail, l'avionneur indique prévoir 19.000 livraisons d'appareils commerciaux sur la prochaine décennie, correspondant à un montant total de 3.200 milliards de dollars.



'A mesure que notre secteur se redresse et que nous continuons de nous adapter aux nouveaux besoins de la population mondiale, nous restons confiants quant aux perspectives de long terme de l'aérospatiale', a assuré Marc Allen, le directeur stratégique du groupe.



'Nous sommes encouragés par le fait que les scientifiques aient pu développé un vaccin plus rapidement que ce nous avions imaginé et que les passagers affichent une confiance élevée dans le transport aérien', a-t-il ajouté.



A en croire les prévisions de Boeing, la demande d'appareils civils devrait dépasser les 43.500 unités au cours des deux prochaines décennies, soit 500 de plus que sa précédente estimation, ce qui représente un marché total de quelque 7.200 milliards de dollars.



