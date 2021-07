Boeing : publie son premier rapport sur la durabilité

Boeing a publié aujourd'hui son premier rapport sur la durabilité, partageant unevision de l'avenir de l'aérospatiale durable, conformément aux normes mondiales en la matière.



Les efforts de Boeing sont organisés autour de quatre piliers clés : les personnes, les produits et services, les opérations et les communautés.



Boeing ambitionne d'établir six nouveaux objectifs de développement durable et de définir la vision de l'entreprise pour l'avenir de l'aérospatiale durable en s'appuyant par exemple sur le renouvellement de la flotte.



L'avionneur s'engage d'ailleurs à livrer des avions commerciaux capables de voler avec des carburants 100 % durables d'ici 2030.



Outre un partenariat avec Etihad Airways autour de technologies durables ou encore l'implémentation d'outils d'ingénierie numérique sur le programme T-7 Red Hawk, Boeing évoque aussi les essais de Cora, un taxi aérien autonome entièrement électrique développé par Boeing et la coentreprise Kitty Hawk Wisk.



