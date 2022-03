Boeing : réagit après le crash de la China Eastern Airlines

A la suite du crash du Boeing 737 de la China Eastern Airlines survenu hier à Wuzhou (Chine), Boeing indique travailler avec la compagnie et être en contact avec le National Transportation Safety Board des États-Unis.



'Nos experts techniques sont prêts à participer à l'enquête menée par l'Administration de l'aviation civile de Chine', indique l'avionneur.



Le titre Boeing cédait 3,6% hier à la bourse de New York, à la suite de l'annonce de l'accident.



