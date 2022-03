Boeing : remporte un contrat d'étude pour l'OTAN

Boeing remporte le contrat d'étude de remplacement de l'E-3 de l'OTAN. Ce contrat permettra de mener une étude de réduction des risques et de faisabilité des futurs concepts de surveillance, de commandement et de contrôle aériens.



L'étude menée par une équipe industrielle dirigée par Boeing guidera les efforts de développement des capacités des membres de l'alliance avant le retrait prévu de l'E-3 AWACS de l'OTAN en 2035.



' L'expertise combinée en ingénierie et en aérospatiale de notre équipe nous permettra de proposer un concept technique qui fournira les moyens les plus efficaces pour répondre aux besoins futurs de l'OTAN en matière de surveillance, de commandement et de contrôle ' a déclaré Kim Stollar, directeur général de Boeing, Affaires gouvernementales de l'UE et de l'OTAN.



