Boeing : retour aux bénéfices sur le deuxième trimestre

Boeing a annoncé mercredi avoir renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre, à la faveur du redressement du marché des avions commerciaux.



Le géant américain de l'aéronautique, de la défense et de l'espace dit avoir dégagé un bénéfice net de 567 millions de dollars, soit 40 cents par action, sur le trimestre écoulé contre une perte de 2,4 milliard de dollars (-4,79 dollars par titre) un an plus tôt.



Les analystes anticipaient une perte de 70 cents l'action.



Le chiffre d'affaires a bondi de 44% à 17 milliards de dollars, dont une croissance de 268% pour la seule division d'avions commerciaux, soutenue par un nombre plus élevé de livraisons.



L'avionneur dit avoir livré 79 appareils au cours du trimestre écoulé, contre seulement 20 au deuxième trimestre de l'exercice 2020.



Au cours du trimestre, la division d'avions civils a enregistré 180 nouvelles commandes nettes, ce qui porte le carnet de commandes à 4100 appareils valorisés à 285 milliards de dollars au total.



L'action Boeing gagnait plus de 4% dans les transactions en avant-Bourse après ces annonces.



