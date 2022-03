Boeing : revue de conception validée pour SATCOM

Boeing et le Commandement des systèmes spatiaux (SSC) de l'US Space Force ont achevé la revue de conception critique portant sur le prototype SATCOM tactique protégé (PTS-P), validant à cette occasion 'la maturité technique de Boeing' sur ce programme de prototypage rapide.



Exécuté en collaboration avec Millennium Space Systems, une filiale de Boeing, ce programme est conçu pour fournir des niveaux élevés de protection aux communications par satellite des Etats-Unis et de leurs alliés.



'Cette revue de conception démontre que nous sommes sur la bonne voie pour offrir de nouvelles capacités de communication au combattant', souligne Boeing.



Le PTS-P dispose notamment d'un processeur embarqué offrant aux utilisateurs une capacité antibrouillage sur le théâtre d'opération avec un réseau de routage dépassant les exigences objectives, assure Boeing.



L'intégration du prototype de charge utile et les tests du véhicule hôte commenceront l'année prochaine tandis que le lancement en orbite est prévu pour 2024.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.