Boeing : signe un contrat de 2,1Mds$ avec l'US Air Force

Boeing annonce que l'US Air Force lui a attribué un contrat de 2,1 milliards de dollars portant sur 15 avions ravitailleurs KC-46A.



Outre leur fonction de ravitaillement, ces appareils permettront aussi d'activer l'espace de combat numérique en connectant les forces aériennes aux données nécessaires pour maintenir l'avantage décisionnel et gagner sur le champ de bataille du 21e siècle, indique l'avionneur.



'Nous savons que nos clients de la défense devront transformer leur façon de combattre et de gagner à l'ère moderne. C'est pourquoi Boeing s'efforce de faire en sorte que le KC-46 grandisse et évolue avec eux', a assuré Jamie Burgess, vice-président et responsable du programme KC-46.



Boeing précise disposer désormais de contrats pour 94 pétroliers KC-46A.



