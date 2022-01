Boeing : succès des vols d'essais de l'hélicoptère Defiant X

Le 'Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant', du nom de cet hélicoptère candidat au programme FLRAA (Future Long-Range Assault Aircraft) de l'armée américaine, a effectué avec succès ses premiers vols d'essais, avec notamment des atterrissages en zone confinée et des déplacement à basse altitude, ont annoncé Lockheed Martin et Boeing, co-concepteurs de l'appareil.



Ces vols valident la pertinence de l'appareil pour les missions de l'armée : le système de rotor coaxial et l'hélice de poussée permettent un degré élevé de maniabilité (virages inclinés supérieurs à 60 degrés) tout en réduisant la charge de travail du pilote, précise Boeing.



Lors du vol, 'l'appareil a atteint les 236 noeuds (près de 440 km/h) avant de décélérer rapidement à l'approche de la zone d'atterrissage', rapporte Bill Fell, chef des essais en vol.



'Ce type de décélération horizontale nous a permis de garder la zone d'atterrissage en visuel tout au long de l'approche sans avoir à subir la décélération et le cabrage typiques des hélicoptères', poursuit le spécialiste.



Selon ses concepteurs, le Defiant X permettra aux équipages de voler bas et rapidement sur des terrains complexes. 'L'idée est de pouvoir déplacer plus d'actifs, manoeuvrer en terrain confiné et développer une puissance de combat plus rapidement que votre adversaire', résume Boeing.



