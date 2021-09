Boeing : une arrivée et un futur départ au conseil

Boeing a annoncé mardi soir la nomination de David L Joyce comme nouveau membre de son conseil d'administration, avec effet immédiat. Il siégera aux comités de la sécurité aéronautique et des rémunérations.



David Joyce a pris sa retraite de General Electric (GE) en tant que vice-président en 2020. Il a également été directeur général (CEO) de GE Aviation, la plus grande division du conglomérat industriel, de 2008 à 2020.



Le constructeur aéronautique fait part également de la décision de l'amiral Edmund P Giambastiani Jr de quitter le conseil d'administration à la fin de 2021. Il l'avait rejoint en 2009 après sa carrière dans l'US Navy.



