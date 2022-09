Boeing : une commande chinoise de 24 gros porteurs

Boeing et China Airlines ont annoncé qu'ils avaient finalisé une commande de 24 787 Dreamliners. Le transporteur investit dans le gros porteur à faible consommation de carburant pour développer ses opérations de transport de passagers et de fret.



L'accord comprend une commande ferme de 16 787-9 à plus long rayon d'action avec des options pour huit jets supplémentaires, un achat historique qui permettra à la compagnie aérienne d'atteindre ses objectifs de durabilité à long terme.



'L'ajout du 787 dernier cri nous aidera à réduire les émissions de carbone, tout en offrant à nos clients des niveaux de confort inégalés', a déclaré Hsieh Su-Chien, président de China Airlines.



Le 787-9 permettra à China Airlines d'opérer avec le coût de voyage le plus bas parmi les gros porteurs de taille moyenne, tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions jusqu'à 25 % par rapport aux avions qu'il remplace.



'L'efficacité et le rayon d'action du 787, combinés à la flotte existante de China Airlines, permettront au transporteur de se développer et d'étendre son réseau mondial de lignes', a déclaré Ihssane Mounir, vice-président des ventes et du marketing commerciaux de Boeing.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.