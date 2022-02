Boeing : une commande de moteurs de Singapore Airlines

Singapore Airlines a annoncé une commande supplémentaire de 22 moteurs GE9X pour équiper sa flotte de Boeing 777-9. La commande est évaluée à 2,8 milliards de dollars américains au prix catalogue.



Singapore Airlines a commandé un total de 31 Boeing 777-9 et devrait être la première compagnie aérienne de la région Asie-Pacifique à exploiter ce gros-porteur de nouvelle génération.



'Les technologies de pointe qui ont été intégrées dans le Boeing 777-9 et les moteurs GE9X aideront SIA à accroître son efficacité opérationnelle, à réduire sa consommation de carburant et à diminuer sensiblement ses émissions de carbone.' a déclaré M. Lau Hwa Peng, vice-président de l'ingénierie de Singapore Airlines.



