Boeing : va fournir six panneaux solaires à la station ISS

Boeing va soutenir les capacités de recherche et les opportunités commerciales croissantes de la Station spatiale internationale (ISS) en augmentant l'alimentation électrique du laboratoire en orbite via de nouveau panneaux photovoltaïques, a annoncé le constructeur.



Le contrat passé avec la NASA au sujet la maintenance de l'ISS prévoit en effet la fourniture et l'installation de six panneaux solaires supplémentaires à partir de 2021.



D'une surface totale de 114 m², ces panneaux solaires produiront plus de 120 kW d'électricité, augmentant ainsi de 20 à 30% la puissance de la station.



Ce surcroît de puissance permettra 'de poursuivre une grande variété d'expériences et de recherches publiques et privées dans l'environnement de microgravité unique de la station', précise Boeing.



