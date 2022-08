Boeing : va ouvrir un nouveau centre de R&D au Japon

Boeing annonce renforcer son partenariat avec le Japon via l'ouverture d'un nouveau centre technologique de recherche (Boeing Research and Technology Center - BR&T) dans le pays, conformément à un accord de coopération récemment élargi avec le ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie (METI).



Boeing et le METI ont convenu d'élargir leur accord de coopération de 2019 afin d'y inclure la recherche sur les carburants d'aviation durables (SAF), les technologies de groupes motopropulseurs électriques et à hydrogène ainsi que les concepts favorisant le développement d'une aviation décarbonée.



Le BR&T - Japan Research Center sera situé à Nagoya et étendra davantage l'empreinte de R&D de Boeing dans la région.



Boeing s'engage pleinement à soutenir l'industrie japonaise des SAF et a intégré ACT FOR SKY, une organisation bénévole de 16 entreprises qui travaille à commercialiser, promouvoir et étendre l'utilisation du SAF au Japon.





