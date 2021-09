Boeing : va ouvrir un site d'assemblage en Australie

La société Boeing, en partenariat avec le gouvernement du Queensland (Australie) a annoncé hier soir qu'elle allait produire et assembler le Boeing Airpower Teaming System (plus connu sous le nom de Loyal Wingman) dans la zone aérospatiale et de défense de l'aéroport de Wellcamp, dans la ville de Toowoomba.



Cette installation constituera le premier site d'assemblage final de Boeing en dehors de l'Amérique du Nord.



Le Loyal Wingman sera d'ailleurs le premier avion de combat militaire conçu, développé et fabriqué en Australie depuis un demi-siècle, précise Boeing.





