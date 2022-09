Boeing va supprimer près de 150 emplois dans le domaine de la finance aux États-Unis

La société réduira le personnel de ses départements de technologie de l'information et des finances, a déclaré Boeing dans une déclaration envoyée par courriel à Reuters.

Boeing, qui a déjà fait face à des problèmes d'ingénierie et de production par le passé, a déclaré avoir augmenté ses effectifs d'environ 10 000 employés plus tôt cette année et avoir accéléré l'embauche dans ses départements d'ingénierie et de fabrication pour répondre à la demande du marché.

À la suite de deux crashs de 737 MAX en 2018 et 2019, l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) s'est engagée à examiner Boeing de plus près et à lui déléguer moins de responsabilités pour la certification des avions.

Le mois dernier, le gouvernement américain a approuvé la livraison du premier Boeing 787 Dreamliner depuis 2021.

Boeing a interrompu les livraisons en mai 2021 après que la FAA a soulevé des inquiétudes quant à sa méthode d'inspection proposée. En septembre 2020, la FAA a déclaré qu'elle enquêtait sur les défauts de fabrication de certains avions de ligne 787.