Boeing : va travailler avec la NASA via Spectrolab

Boeing fait savoir que sa filiale Spectrolab fabriquera, intégrera et testera environ 4 000 cellules solaires XTJ Prime pour le télescope de la NASA, Nancy Grace Roman Space Telescope.



'En utilisant les cellules solaires XTJ Prime de Spectrolab, la NASA sera en mesure de maximiser la production d'énergie du télescope spatial romain, permettant une plus grande capacité de collecte de données', assure Tony Mueller, président de Spectrolab.



Les cellules solaires NeXt Triple Junction (XTJ) Prime de Spectrolab fourniront de l'énergie à ce télescope qui doit être lancé en mai 2027 au plus tard, afin de faire des recherches sur l'expansion de l'univers et sur les planètes lointaines au-delà de notre système solaire.



