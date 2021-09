Boeing : vers de nouvelles capacités pour le 767-300BCF

Boeing et Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company Limited (GAMECO) ont annoncé leur intention de créer une capacité supplémentaire pour le Boeing Converted Freighter (BCF) 767-300 afin de répondre à la forte demande continue du marché.



L'accord, signé à l'occasion d'un salon aéronautique à Zhuhai, augmentera la capacité de conversion d'avions-cargos chez GAMECO, ouvrant deux nouvelles lignes de conversion 767-300BCF l'année prochaine.



GAMECO sera le premier MRO en Chine à convertir le 767-300BCF et le seul à convertir à la fois le 767-300BCF et le 737-800BCF. Plus tôt cette année, GAMECO a annoncé son intention d'ouvrir une troisième ligne de conversion 737-800BCF.



