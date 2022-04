China Eastern reprend les vols de Boeing 737-800 après le crash meurtrier

PÉKIN (awp/afp) - La compagnie aérienne China Eastern a repris les vols de ses Boeing 737-800 dimanche, selon les données de suivi des vols, quelques semaines après un crash qui avait entraîné la mort de 132 personnes et conduit à immobiliser 223 avions.

Les données de Flightradar.com montrent que le vol MU5843 de China Eastern a quitté la ville de Kunming, dans le sud-ouest du pays, à 9H58 heure locale (01H58 GMT) et a atterri à Chengdu à 11h03.

Le Boeing 737-800, vieux de trois ans, a ensuite quitté Chengdu, également dans le sud-ouest de la Chine, à 13H02 heure locale et est retourné à Kunming, d'autres vols étant prévus mardi.

Le 21 mars, le vol MU5735 de China Eastern reliait Kunming à Guangzhou lorsqu'il a piqué du nez dans un flanc de montagne, se désintégrant sur le coup et tuant les 132 personnes à bord.

La cause cet accident, le plus meurtrier en Chine depuis plus de 30 ans, n'est pas encore connue.

Il a contraint China Eastern à immobiliser tous ses Boeing 737-800 pour des contrôles de sécurité, tandis que les autorités aéronautiques ont promis une inspection approfondie de deux semaines de la vaste flotte du pays.

Il s'agit d'un revers majeur pour Boeing en Chine, le dernier grand marché où le constructeur américain attend toujours l'autorisation de refaire voler son 737 MAX après les crashs en Indonésie et en Éthiopie qui ont tué 346 personnes à eux deux en 2018 et 2019.

Les deux boîtes noires de l'avion sont actuellement analysées dans un laboratoire américain avec l'aide d'enquêteurs du gouvernement américain.

Pékin avait annoncé qu'un rapport d'enquête préliminaire serait achevé dans les 30 jours suivant le crash.

lxc/oho/mlb/oaa