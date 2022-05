Emirates voit ses livraisons de Boeing 787 retardées de plus d'un an

La compagnie aérienne Emirates a déclaré mercredi que les livraisons des Boeing 787 Dreamliners qu'elle a commandés sont retardées d'au moins un an, jusqu'en 2024, et que cela pourrait être encore plus long en raison de la suspension continue des livraisons de l'avionneur américain en raison de défauts structurels.

Le transporteur basé à Dubaï a commandé 30 de ces biréacteurs il y a près de trois ans, dans le cadre d'un accord plus large qui l'a vu réduire le nombre de commandes d'appareils 777X plus grands, aujourd'hui également retardés. "Maintenant, nous savons avec certitude que cela ne se produira pas en 2023. Il se peut même que cela ne se produise pas en 2024", a déclaré le directeur de l'exploitation Adel Al Redha aux journalistes, interrogé sur les livraisons de Dreamliner.

Il a déclaré que la compagnie aérienne était en pourparlers avec Boeing au sujet des retards de livraison des 787 Dreamliner et 777X, mais a refusé de commenter davantage lorsqu'on lui a demandé si Emirates cherchait à obtenir une compensation. Deux sources ont déclaré à Reuters en avril que Boeing prévoyait de reprendre les livraisons de 787 au cours du second semestre de cette année. Boeing, qui a repoussé de quatre ans la livraison du 777X à 2025, n'a pas fait de commentaire immédiat sur les remarques d'Al Redha.

Un Boeing 777-300ER de la flotte d'Emirates (Source : Galerie Media Emirates

Selon une source du secteur, les contrats comportent généralement une clause qui permet à la compagnie aérienne d'annuler les commandes d'un seul avion si la livraison de celui-ci est retardée de plus d'un an. Il n'était pas clair si les contrats d'Emirates comportaient cette clause, mais Al Redha a déclaré que la compagnie voulait les jets 777X qui, bien que plus petits, sont les plus proches en taille du superjumbo Airbus A380.

Emirates exploite la plus grande flotte d'A380 mais remplacera à terme cet appareil par 126 777X commandés après l'annulation du programme A380 par Airbus il y a plus de trois ans. La compagnie aérienne a déclaré qu'elle remettrait à neuf et exploiterait plus longtemps les 120 A380 et 777-330ER de sa flotte actuelle en raison des retards de livraison des nouveaux appareils.