Japan Airlines retire du service ses Boeing 777 équipés de certains moteurs

Paris (awp/afp) - La compagnie aérienne Japan Airlines a annoncé qu'elle retirait du service de façon anticipée ses Boeing 777 équipés de certains moteurs, immobilisés depuis février après une série d'incidents.

En l'absence de prévisibilité sur la reprise d'exploitation, "JAL a décidé d'accélérer le retrait de sa flotte tous les Boeing 777 équipés de moteurs Pratt&Whitney", a indiqué lundi la compagnie sur son site internet.

Japan Airlines exploitait 13 Boeing 777 équipés de ces moteurs et devait les retirer du service en mars 2022.

Un Boeing 777-220 de la compagnie américaine United Airlines qui venait de décoller le 20 février de Denver (Colorado) pour Honolulu (Hawaï) avec 231 passagers et 10 membres d'équipage avait vu son réacteur droit prendre feu et perdre son carénage, et les pilotes avaient dû faire demi-tour et se poser en urgence. La compagnie avait immédiatement retiré l'appareil de son programme de vols.

L'enquête s'était orientée vers un problème de "fatigue du métal" ayant entraîné la rupture de certaines pièces du moteur. Boeing avait recommandé la suspension des 128 appareils concernés dans le monde, le Royaume-Uni allant jusqu'à leur interdire son espace aérien.

Japan Airlines avait connu une panne de moteur similaire à celle de United le 4 décembre sur un Boeing 777 reliant Okinawa à Tokyo.

Sur les 128 appareils de ce type concernés dans le monde, 69 étaient de fait en service, les autres étant stockés en raison de l'effondrement du trafic dû à la crise sanitaire: 24 à United Airlines, 13 à Japan Airlines (JAL), 19 à All Nippon Airways (ANA), 7 à Asiana et 6 à Korean Air.

afp/rp