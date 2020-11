Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Après avoir bondi de 14 % lundi, Boeing continue de survoler mardi la place de New York avec un gain de 4,53 % à 187,48 dollars. L’action limite ainsi sa chute à 44 % depuis le début de l’année. A l’image de son concurrent Airbus, le géant aéronautique profite toujours des annonces favorables de Pfizer et BioNTech sur leur candidat-vaccin contre le Covid-19. Mais pas que. En effet, l’heure de la délivrance serait proche pour son 737 MAX qui pourrait être autorisé à reprendre son envol très prochainement aux Etats-Unis.L'administration fédérale américaine de l'aviation (FAA) se trouve en effet dans l'ultime phase d'examen des changements apportés par Boeing au 737 MAX et devrait avoir bouclé le processus " dans les prochains jours ", a déclaré lundi à Reuters le patron de la FAA, Steve Dickson.Sur la base de trois sources proches du dossier, le média ajoute que la FAA devrait délivrer une nouvelle autorisation d'exploitation dès le 18 novembre. Une décision qui pourrait inspirer d'autres régulateurs à travers le monde et permettre à Boeing de se sortir une grosse épine du pied.L'ex-avion vedette de Boeing est en effet cloué au sol depuis mars 2019 suite à deux catastrophes aériennes ayant fait 346 morts au total.Déjà mi-octobre, Patrick Ky, le directeur exécutif de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA), s'était déclaré satisfait des modifications apportées au 737 MAX, ouvrant ainsi la voie à une remise en service avant la fin de l'année dans le ciel européen.Reste à savoir comment réagiront les pilotes et les passagers.