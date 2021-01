Les livraisons de Boeing ont chuté de 59% en 2020

New York (awp/afp) - Boeing a annoncé mardi avoir livré 157 avions civils en 2020, ce qui représente une chute de 59% sur un an, et a enregistré 655 annulations ou conversions de commandes sur la même période, essentiellement pour des 737 MAX.

Le constructeur aéronautique, qui a pâti comme le reste du transport aérien des perturbations causées par la pandémie de Covid-19, a toutefois terminé l'année sur une note positive du fait d'une remise en service du 737 MAX aux Etats-Unis et au Brésil après près de deux ans d'interdiction de vol.

Mais cela n'a pas suffi à rattraper le retard sur son principal concurrent Airbus, qui a livré 566 avions commerciaux sur la même période, soit plus de trois fois plus que Boeing.

Le constructeur américain a par ailleurs indiqué avoir reçu 184 commandes en 2020, soit 25% de moins qu'en 2019.

Mais il a aussi encaissé sur la même période 655 annulations ou conversions de commandes, dont 641 sur des 737 MAX.

En prenant en compte des ajustements comptables, Boeing a vu son carnet de commandes reculer au total de 1.026 appareils.

La direction s'est néanmoins voulue optimiste pour la suite.

"La reprise des livraisons de 737 MAX en décembre représente une étape clé alors que nous renforçons la sécurité et la qualité dans notre entreprise", a souligné le directeur financier du groupe, Greg Smith, dans un communiqué.

"Nous avons également poursuivi des inspections complètes de nos appareils 787 pour nous assurer qu'ils répondent à nos normes de qualité les plus élevées avant la livraison", a-t-il souligné.

L'identification de défauts de fabrication sur le long-courrier 787 "Dreamliner" a en effet retardé les livraisons au deuxième semestre.

afp/rp