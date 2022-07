Les problèmes de fournisseurs ralentissent Airbus

Paris (awp/afp) - Les fragilités de la chaîne mondiale de fournisseurs après la pandémie ralentissent la montée en cadence prévue par Airbus pour répondre à la croissance attendue du trafic aérien international, conduisant l'avionneur à revoir à la baisse le nombre d'appareils qu'il livrera cette année.

Le groupe compte dorénavant livrer 700 appareils sur l'année contre 720 prévus auparavant.

Ces difficultés à augmenter la production ont été illustrées par le nombre d'appareils remis aux clients sur les six premiers mois de l'année : 297, soit le même nombre d'avions que sur la même période l'an passé. L'avionneur avait finalement livré 611 appareils sur l'ensemble de 2021.

Le nouvel objectif "s'appuie sur les discussions avec la chaîne de fournisseurs", a affirmé lors d'une conférence téléphonique le président exécutif d'Airbus, Guillaume Faury, estimant être confronté à une situation d'une "complexité probablement sans précédent au cours des décennies passées".

"Les défis de la supply chain (chaîne de fournisseurs, ndlr) nous obligent à ajuster les étapes de montée en cadence de la famille A320 en 2022 et 2023, et nous visons désormais un rythme mensuel de 65 appareils début 2024", a M. Faury, cité dans le communiqué.

L'avionneur prévoyait jusqu'à présent d'atteindre la cadence de 65 appareils à l'été 2023, plus qu'il n'en avait jamais produits.

La production avait chuté d'un tiers à 40 monocouloirs de la famille A320 (A319, A320 et A321) par mois dès avril 2020. Il en produisait fin 2021 jusqu'à 45 chaque mois.

Airbus maintient cependant ses autres prévisions financières et compte toujours réaliser un bénéfice opérationnel ajusté de 5,5 milliards d'euros en 2022, et générer un flux de trésorerie disponible de 3,5 milliards.

L'avionneur a engrangé au premier semestre un bénéfice net d'1,9 milliard d'euros, en baisse de 15%, pour un chiffre d'affaires en légère hausse (+1%), à 24,8 milliards d'euros.

Une "solide performance (...) dans un environnement opérationnel complexe, la situation géopolitique et économique générant de nouvelles incertitudes dans le secteur", selon M. Faury.

Avions sans moteurs

Les problèmes de fournisseurs n'épargnent pas le rival américain Boeing, qui compte dorénavant ne livrer qu'un peu plus de 400 appareils B737 MAX cette année, contre environ 500 auparavant, a affirmé mercredi son patron Dave Calhoun.

Frappés par un plongeon historique pendant la pandémie sous l'effet de l'effondrement du trafic aérien, de nombreux fournisseurs dans le monde ont taillé dans les effectifs, se mettant en difficulté à l'heure de réembaucher dans un contexte de reprise mondiale.

À cela s'ajoutent l'inflation touchant les matières premières et des tensions sur certains composants électroniques.

Un des points de tension, pour Airbus comme pour Boeing, tient dans la capacité des motoristes, notamment du franco-américain CFM et de l'américain Pratt&Whitney, à augmenter leur production, comme cela avait déjà été le cas en 2018, selon les deux avionneurs.

À la fin du mois de juin, Airbus avait ainsi produit 26 "gliders" (planeurs, ndlr), des avions dépourvus de leurs moteurs. Autant d'avions stockés et qui ne peuvent être livrés aux clients. Or ces derniers paient la majorité de la facture au moment où ils prennent possession des avions.

"Nous devrions être en mesure de revenir à 0 +glider+ d'ici la fin de l'année, en attendant le redressement ne sera pas linéaire", a prévenu Guillaume Faury.

Dans un entretien à l'AFP lors du salon aéronautique de Farnborough la semaine passée, le patron d'Airbus avait estimé que ce qu'il qualifiait de "crise de sortie de crise «commencerait à se résorber "au début du troisième trimestre" mais persisterait jusqu'à la mi-2023.

Guillaume Faury a toutefois réaffirmé lors d'une conférence téléphonique la "cible" de 75 appareils produits par mois en 2025. Il s'appuie pour cela sur les 7.046 avions, dont 5.829 de la famille A320, dans son carnet de commandes, ce qui lui assure de nombreuses années de production.

Malgré une situation financière fortement dégradée, les compagnies aériennes ont continué à prendre livraison et à commander de nouveaux avions pour s'assurer qu'elles seront équipées d'appareils plus économes en carburants et donc émettant moins de CO2 pour faire face à la forte augmentation du trafic aérien mondial, qui devrait plus que doubler d'ici 2050.

afp/rp