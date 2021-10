Lockheed Martin : nouvelle étape pour le programme NGI

Lockheed Martin a annoncé dans la nuit que la Missile Defence Agency (MDA) des Etats-Unis avait passé en revue et approuvé les systèmes (SSR) de ses intercepteurs de nouvelle génération (NGI).



Le programme NGI du MDA est conçu pour protéger les États-Unis contre les menaces complexes et malveillantes d'attaques de missiles balistiques.

Il s'agira de 'la première ligne d'une architecture de défense antimissile en couches contre l'évolution des menaces des Etats voyous', indique Lockheed.



Dans ce cadre, le SRR est une étape importante qui montre que l'entreprise est prête à procéder à la conception initiale du système.



Le premier intercepteur devrait être déployé en 2027.





