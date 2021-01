Norwegian renonce au long courrier low cost

Oslo (awp/afp) - La compagnie aérienne à bas coûts Norwegian Air Shuttle, en grande difficulté financière, va renoncer au segment du long courrier, où elle était une pionnière du low cost, pour se concentrer sur l'Europe, a-t-elle annoncé jeudi.

"Le conseil d'administration a aujourd'hui présenté le nouveau plan d'affaires de la compagnie basé sur une structure plus simple et un réseau de liaisons européennes sans longue distance", a indiqué Norwegian dans un communiqué.

Norwegian, qui au fil du temps est devenue la troisième low cost européenne, a révolutionné le transport transatlantique ces dernières années en essayant d'étendre au long courrier les recettes du modèle à bas coûts (concentration sur le trafic entre grandes villes, utilisation intensive des avions ...).

Mais la compagnie y a accumulé les pertes en raison notamment d'incessants déboires techniques: ses Boeing 777 Dreamliner ont connu des problèmes avec leurs moteurs Rolls-Royce puis ses Boeing 737 MAX ont, comme les autres appareils de ce modèle dans le monde, été cloués au sol après deux accidents mortels.

Parallèlement, la politique d'expansion ambitieuse s'est traduite par une envolée de la dette, qui atteignait fin septembre 48,5 milliards de couronnes (5,1 milliards de francs suisses).

Dans le rouge depuis 2017, Norwegian a vu ses difficultés s'aggraver avec la pandémie de Covid-19 qui a paralysé le transport aérien mondial l'an dernier.

Sur une flotte pré-Covid de 140 avions, seuls six appareils ont continué de voler ces derniers mois et les effectifs encore en activité sont tombés à 600 personnes contre plus de 10.000 avant la crise.

La compagnie est actuellement placée sous la protection des lois irlandaise et norvégienne sur les faillites pour se mettre à l'abri des créanciers, le temps de mettre en place une restructuration financière.

Jeudi, elle a précisé vouloir réduire sa dette à environ 20 milliards de couronnes, lever 4 à 5 milliards de couronnes via une augmentation de capital et mettre en exploitation quelque 50 avions cette année, puis environ 70 en 2022.

L'avenir de Norwegian reste conditionné à un accord en cours de négociation avec les créanciers.

afp/al